أمير الجماعة الإسلامية الباكستانية: الوضع في فلسطين فرصة لوحدة العالم الإسلامي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى حافظ نعيم الرحمن، أمير الجماعة الإسلامية الباكستانية، برفقة وفد رفيع المستوى من الحزب، مع حجة الإسلام والمسلمين حميد شهرياري، الأمين العام للمنتدى، وناقشا قضايا مهمة تتعلق بوحدة العالم الإسلامي ودعم فلسطين.

وفي هذا اللقاء، شرح شهرياري الأوضاع في إيران بعد حرب الاثني عشر يومًا، وأشار إلى انعقاد المؤتمر الدولي التاسع والثلاثين للوحدة الإسلامية في إيران بحضور الرئيس مسعود بزشكيان، وقال: "ستكون شخصيات بارزة من العالم الإسلامي حاضرة في هذا المؤتمر".

وفي معرض إشارته إلى موقف الجماعة الإسلامية الباكستانية، قال: "يُعدّ هذا الحزب من أبرز الأحزاب في شبه القارة الهندية، وأفكار مؤسسه السيد أبو الأعلى المودودي قريبة جدًا من أفكار الإمام الخميني (رض)، وترتكز على محورين: التأكيد على الشريعة الإسلامية ورفض التغريب".

كما أشار الأمين العام للملتقى العالمي للتقريب بين الأديان الإسلامية إلى القيم الإسلامية الثلاث التي دفعت المسلمين إلى الاهتمام بقضية فلسطين: الأمن، والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية.

وفي جزء من كلمته، أشاد بمواقف الجماعة الإسلامية الباكستانية في دعم فلسطين، وقال: "هذا واجب إنساني، والوحدة الداخلية في باكستان بعد حرب الاثني عشر يومًا كانت من أهم إنجازاتها. حتى أن بعض من لم يكونوا معنا في باكستان أصدروا بيانًا مؤيدًا لإيران خلال حرب الاثني عشر يومًا المفروضة، وكان هذا إنجازًا عظيمًا".

وأشار شهرياري إلى أن السعودية أعلنت أنها لن تسمح للطائرات الأمريكية باستخدام أجوائها ضد إيران، وهذه الوحدة ووحدة العالم الإسلامي ضد إسرائيل قيمة نعتبرها كنزًا ونسعى إلى تعزيزها.

وأضاف: "من لم يسعَ إلى الوحدة سابقًا أدرك أنه لم يعد أمامه خيار سوى التوحد بعد حرب غزة".

وأكد أمير الجماعة الإسلامية الباكستانية، الذي زار إيران بدعوة من المنتدى العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، على أهمية الوحدة الدينية في باكستان والتعاون مع إيران لمواجهة الانقسامات الدينية وتعزيز الوحدة بين المسلمين.

وأعلن دعم حزبه الكامل لسياسات إيران تجاه فلسطين ومعارضته الاعتراف بإسرائيل، قائلاً: "مواقفنا قائمة على الصواب والخطأ؛ جماعة إسلامي باكستان ليست حزباً عادياً؛ نحن نعمل على ترسيخ الدين ومواجهة الانقسامات الدينية هناك، ونرغب في الحصول على الدعم في هذا الصدد".

وفي إشارة إلى مشاكل الدول الإسلامية تجاه فلسطين، قال نعيم الرحمن: "إن الوضع في فلسطين فرصة لوحدة العالم الإسلامي، ومن الضروري أن تتعاون المنظمات والحكومات الإسلامية في هذا الصدد".

كما أكد على ضرورة تعريف الشباب الغربي بالإسلام وقيمه كقوة روحية، ودعا إلى التعاون بين إيران وباكستان في مكافحة الإرهاب.

