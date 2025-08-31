بيان السفير الإيراني لدى باكستان بشأن اللقاء مع عراقجي

أفادت وكالة مهر للأنباء، كتب السفير الإيراني لدى باكستان، أميري مقدم، بشأن اللقاء مع وزير الخارجية: خلال لقائي مع وزير الخارجية السيد عباس عراقجي، قدمتُ تقريرًا عن الوضع الراهن للعلاقات الثنائية والجهود المبذولة لتعميق العلاقات الودية والمتينة بين البلدين الجارين الشقيقين.

وخلال هذا الحديث، تم التركيز بشكل خاص على التقدم المحرز بعد الزيارة الأخيرة لفخامة الدكتور مسعود بزشكيان، رئيس جمهورية إيران الإسلامية المحترم، إلى باكستان.

وأعرب وزير الخارجية عن تقديره لكرم الضيافة والحفاوة التي أبدتها حكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية تجاه الرئيس بزشكيان خلال هذه الزيارة.

وأعرب عن ارتياحه للمحادثات البناءة والمثمرة التي أجراها مع كبار المسؤولين الباكستانيين، وأكد مجددًا التزام إيران الراسخ بالتطوير الشامل للعلاقات الثنائية.

وأوضح: يتماشى هذا الالتزام مع سياسة حسن الجوار الإيرانية، ويتضمن المتابعة والتنفيذ الفعال للاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس.

وأشار عراقجي إلى المواقف المشتركة والتعاون النشط بين إيران وباكستان في العديد من المحافل الإقليمية والدولية، وأكد على أهمية استمرار المشاورات رفيعة المستوى بين الجانبين بهدف حماية المصالح المشتركة والمشاركة الفعالة في إرساء السلام والأمن والاستقرار الإقليمي.

