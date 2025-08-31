بزشكيان يغادر طهران متوجهاً إلى تيانجين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مسعود بزشكيان غادر طهران صباح اليوم الأحد متوجهاً إلى تيانجين بوداع رسمي من الدكتور محمد رضا عارف النائب الأول لرئيس الجمهورية، وحجة الإسلام والمسلمين محسن قمي مساعد الشؤون الدولية في مكتب سماحة قائد الثورة الإسلامية، وعدد من أعضاء الحكومة.

وخلال هذه الرحلة، سيحضر الرئيس ويلقي كلمة في قمتي شنغهاي وشنغهاي بلاس، كما سيلتقي برئيسي الصين وروسيا وبعض القادة الآخرين المشاركين في القمة الخامسة والعشرين لمنظمة شنغهاي للتعاون. وبدعوة من الرئيس الصيني، سيحضر بزشكيان أيضًا مراسم إحياء الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية في بكين، وسيزور العرض العسكري للقوات المسلحة الصينية.

