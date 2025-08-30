نائب وزير الدفاع: تفعيل آلية "سناب باك" لا يؤثر على القدرة الدفاعية لإيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد رضا طلائي، نائب وزير الدفاع، صباح اليوم السبت، خلال مراسم تأبين شهداء الدولة والخدمة التي أقامتها قوات الباسيج لموظفيها في مجمع فجر سنندج، تكريمًا لذكرى شهداء الثورة الإسلامية وتهنئةً بأسبوع الحكومة: "من السمات التي حققناها في نظام الجمهورية الإسلامية المقدس خدمة الشعب والسعي من أجل الوطن بالاعتماد على الرضا الإلهي".

وأكد نائب الوزير والمتحدث باسم وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة على "وجوب الالتزام بالقانون والتعلم من الشهداء". وقال: "يجب أن نشكر ونقدر حكومة السيد بزشكيان، التي تسعى، كما قال إلى اتخاذ خطوات بنهج جهادي وخدمي. من يتبنى نهج الشعب وخدمة الناس، سيرضى الله عنه".

وأشار العميد طلائي إلى أنه وفقًا لاستطلاعات الرأي، يعتقد 60% من مختلف الدول و80% من الشعب داخل إيران أن إيران انتصرت في حرب الـ 12 يومًا.

وأضاف: خلال أحداث حرب الـ 12 يومًا، واجهنا بالإجماع مؤامرات داخلية وخارجية طالت عدة محافظات، لكن الأعداء فشلوا.

وأشار نائب الوزير والمتحدث باسم وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة إلى أن الشعب قاوم بثبات أهداف الأعداء الخبيثة على مدار الـ 46 عامًا الماضية، وقال: يجب الحفاظ على القوة الدفاعية دائمًا. وقد تحسنت الجاهزية القتالية والدفاعية والدعم اللوجستي لوزارة الدفاع المقدس أكثر مما كانت عليه قبل حرب الـ 12 يومًا.

وصرح قائلاً: دعمت وزارة الدفاع، بصفتها داعمًا للقوات المسلحة، الصواريخ في حرب الاثني عشر يومًا، وقد أجبرت صواريخ العدو الدقيقة على التراجع، مما استدعى تفعيل وسطاء متجذرين في طلب الكيان الصهيوني، نظرًا لإحباطهم الشديد.

وأشار العميد طلائي إلى أن الهدف الأول للعدو كان تحويل إيران القوية إلى إيران ضعيفة، واستسلام النظام وسقوطه، وكان القضاء على النظام وتقسيم إيران هدفًا وسيناريو آخر للعدو.

وأضاف: بالطبع، بالإضافة إلى الكيان الصهيوني، سعت قوى مختلفة، وخاصة الولايات المتحدة والدول الأوروبية، إلى ضرب النظام، لكنها فشلت هي الأخرى. بعد حرب الاثني عشر يومًا، سُجلت أكثر من 50 ألف دعوى تعويض ضد الكيان الصهيوني وحده من سكان الأراضي المحتلة.

وصرح نائب الوزير والمتحدث باسم وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة، بأن جبهتين للإنسانية والجريمة والشر قد تشكلتا الآن، مؤكدًا: لقد تشكلت كراهية عالمية للكيان الصهيوني.

وأكد أن دعم القيادة والحفاظ على الوحدة ودعم القوات المسلحة هي مفاتيح النصر على مؤامرات العدو، تمامًا كما كان عام الدفاع المقدس، وحذّر قائلًا: إن القوات المسلحة الآن على أهبة الاستعداد والجاهزية لمواجهة مؤامرات العدو.

وأكد نائب وزير الدفاع: لا ينبغي تجاهل خدمات الحكومة. لقد تألقت الحكومة الحالية خلال حرب الاثني عشر يومًا المفروضة، وكانت مع المحاربين وحكمت البلاد بشكل جيد. نأمل أن نتمكن من الحفاظ على هذه التجربة من النجاح والنصر في إدارة البلاد والميدان والدبلوماسية.

وأعلن: إن مستوى الرضا عن أداء الأجهزة الحكومية في ازدياد، وعلى الرغم من وجود مشاكل وقضايا، إلا أن الحكومة الحالية تبذل جهودًا.

وردًا على التهديدات الأمريكية الأخيرة وقرار ثلاث دول أوروبية، صرّح نائب وزير الدفاع: "إن برنامج SNAB PAC ليس له أي تأثير على القوة والقدرة الدفاعية والقتالية للبلاد، لأننا نتمتع بسجل حافل بالنجاحات. في مجال الصواريخ، نحن من بين أفضل 10 دول في العالم، وفي مجال الأسلحة، نحن من بين الدول الرائدة، ومعداتنا محلية وقائمة على المعرفة.

وذكّر طلائي: إن شاء الله يكون طريق الشهداء طريق النجاة.

/انتهى/