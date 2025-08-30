السفير الإيراني يشرح تفاصيل زيارة الرئيس بزشكيان إلى الصين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال سفير إبران في بكين، عبد الرضا رحماني فضلي، في إشارة إلى زيارة رئيس الجمهورية للصين التي ستستمر أربعة أيام: "نظرًا لأهميتها، يحضر قمة شنغهاي جميع رؤساء الدول الأعضاء في شنغهاي وشنغهاي بلس؛ عشرة منهم أعضاء مراقبون وعشرة أمناء عامين للمنظمات الإقليمية والدولية، بما في ذلك الأمين العام للأمم المتحدة".

وأوضح: "شاركنا في جميع الاجتماعات والقمم كأعضاء فاعلين ونشطين، بمن فيهم الوزراء وحتى رئيس السلطة القضائية، بالإضافة إلى وزير الدفاع ووزير الخارجية ووزير الطاقة... وقد شارك الجميع في القمم".

كما صرّح دبلوماسي بلادنا قائلاً: "عُقد هذا العام حوالي 100 اجتماع ولجنة في الصين حول قضايا مختلفة، لذا فإن حضور رئيس بلادنا له تأثير معين على الاجتماع الختامي الذي يُعقد كل عام، لأنه يتم إقرار محاور صنع القرار المهمة هناك ويمكن أن تكون فعالة ومهمة".

وأضاف رحماني فضلي: "بالإضافة إلى تلك الاجتماعات، سيعقد الرئيس اجتماعات وقمم، بما في ذلك لقاء مع الرئيس الروسي، وبعد ذلك سيتوجه إلى بكين ويشارك في احتفال الذكرى الستين لانتصار الحرب العالمية الثانية وانتصار الصين على اليابان، والذي يتضمن عرضًا عسكريًا وعرضًا لأحدث التقنيات الحديثة في المجال العسكري".

وصرح سفير بلادنا لدى الصين: "لذلك، فإن مشاركة الرئيس والوزراء المعنيين في هذه القمة هي مؤشر على العلاقة الودية والبناءة للغاية بين إيران والصين".

/انتهى/