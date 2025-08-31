السفارة الإيرانية في باكو تفند الإداعات ضد سفیر إيران لدى أرمينيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في ردّ أرسله المكتب الصحفي لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيراني في باكو إلى موقع "آخار"، أوضح أن الادعاءات الموجهة ضد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى أرمينيا، والواردة في المذكرة المنشورة على الموقع، والمتعلقة بمهمة دعم انفصاليي كاراباخ أو إمداد الحكومة الأرمينية بالأسلحة، عارية عن الصحة تماماً وكاذبة.

كما أشار هذا الرد، مُذكّراً بمواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية المبدئية الداعمة للتسوية السلمية لنزاع كاراباخ واستعادة وحدة أراضي جمهورية أذربيجان، إلى أن محتوى الموقع المذكور هو مجرد تخيلات وتكهنات من تأليف الكاتب.

نشرت وكالة أنباء "آخار" في جمهورية أذربيجان مقالاً عن "مهدي سبحاني"، سفير بلادنا في أرمينيا، زعم فيه، في معرض إشارته إلى انتهاء مهمته في يريفان، أن دبلوماسي بلادنا يدعم النظام الانفصالي في كاراباخ ويحرض على الانفصال ضد أذربيجان. وفي ادعاء آخر، ذكرت هذه الوسيلة الإعلامية الأذربيجانية أيضاً ضمان إيران للدعم العسكري لأرمينيا، وخاصةً توريد الأسلحة.

