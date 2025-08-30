ناشرون إيرانيون يشاركون في معرض يريفان الدولي للكتاب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيُقام معرض الكتاب، وهو جزء من مهرجان يريفان الدولي للكتاب، في ساحة الجمهورية، بمشاركة ناشرين وناشطين في صناعة النشر من أرمينيا وإيران ودول القوقاز وعدد من الناشرين الأوروبيين، ويُعدّ فرصةً مهمةً للتبادل الثقافي والأدبي بين الشعوب.

سيحضر المستشار الثقافي لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في يريفان هذا الحدث للعام الثاني على التوالي، ببرنامجٍ مُنظّم يهدف إلى التعريف بإمكانيات صناعة النشر الإيرانية، وعرض الأعمال الأدبية والعلمية، وخلق منصاتٍ للتعاون بين الناشرين الإيرانيين والأرمن.

خلال هذه الفترة، ستُدير دار الكتب والأدب الإيرانية، بالتعاون مع دار الهدى الدولية للنشر، جناحًا مشتركًا إلى جانب المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية. سيعرض هذا الجناح مجموعة متنوعة من الكتب في مجالات متنوعة، تشمل الأدب الإيراني الكلاسيكي والمعاصر، وأعمالاً بارزة للأطفال والمراهقين، والتاريخ والحضارة الإيرانية، والسياحة والتراث الثقافي، ومجموعة من الكتب المترجمة إلى اللغتين الروسية والأرمنية في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية. تهدف هذه الخطوة إلى توسيع نطاق وصول المهتمين بالأدب الأرمني والناطقين بالروسية إلى المصادر الإيرانية الموثوقة، وتوطيد الروابط الثقافية بين إيران ومنطقة القوقاز.

سيركز الجناح الإيراني في هذا المعرض أيضاً على تعريف الناشرين والمهتمين الأرمن بمعرض طهران الدولي للكتاب. صُمم هذا القسم لتعريف الناشرين الأجانب وعشاق الكتب بنطاق معرض طهران للكتاب ومكانته الدولية، ويمهد الطريق للتواصل المباشر بين الناشرين الأجانب وصناعة النشر الإيرانية.

