لاريجاني يؤكد على توقيع وثيقة شاملة للعلاقات الاستراتيجية بين إيران وأرمينيا

اعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في جمهورية إيران الإسلامية، توقيع وثيقة شاملة للعلاقات الاستراتيجية بين إيران وأرمينيا أمرًا ضروريًا وحيويًا ومستمرًا لحوار السلام في المنطقة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب أرمين غريغوريان، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في أرمينيا، في ختام زيارة قصيرة إلى طهران بدعوة من علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في جمهورية إيران الإسلامية، عن ارتياحه لاجتماعاته مع مسؤولي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال: "سيتم توقيع الوثيقة الشاملة للعلاقات الاستراتيجية بين إيران وأرمينيا، التي نوقشت وتم التشاور بشأنها خلال هذه الزيارة، من قبل مسؤولي البلدين في المستقبل القريب".

واعتبر لاريجاني، في الاجتماع الختامي للزيارة التي استغرقت يوما واحدا لغريغوريان، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في أرمينيا، أن توقيع وثيقة شاملة حول العلاقات الاستراتيجية بين البلدين أمر ضروري وحيوي ومتسق لحوار السلام في المنطقة.

