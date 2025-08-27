لاريجاني: التضامن الوطني ركن مهم وأساسي للبلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في ايران علي لاريجاني تطرق خلال لقائه مع مجموعة من الوعاظ البارزين في البلاد، إلى ظروف البلاد في مرحلة وقف إطلاق النار مع العدو، واعتبر مسألة التضامن الوطني مسألة في غاية الأهمية لردع البلاد، وقال: موضوع التضامن الوطني ليس بأي حال من الأحوال موضوعاً هامشياً، بل هو ركن مهم وأساسي للبلاد، لدرجة أن أحد الشخصيات البارزة في العالم قال لي في اجتماع: "في حادثة الحرب التي استمرت 12 يوماً، رأى العالم التضامن الوطني بين الإيرانيين ".

واعتبر لاريجاني، أن الحفاظ على التضامن الوطني اليوم يحتاج إلى جهاد وفطنة، واعتبر سبب الإجراءات التي يقوم بها البعض لتضعيف الوحدة بين الناس خطأ في الحسابات، وأضاف: البعض يعتقد اليوم أن الحرب قد انتهت ويريدون إخراج المجتمع من وحدته. الاختلاف في الرأي حول الأساليب والحلول أمر طبيعي، لكن إبراز الخلافات في مرحلة وقف إطلاق النار مع العدو هو خطأ استراتيجي.

كما شدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الحفاظ على المقدرة الاقتصادية للمواطنين من الأدوات الرئيسية للحفاظ على التماسك الوطني، وقال: الحكومة المحترمة نظمت جهوداً جادة في اتجاه توفير الأمن الاقتصادي للناس.