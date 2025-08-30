  1. إيران
  2. السياسة
٣٠‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ١٠:٢٥ ص

لاريجاني يلتقي أمين مجلس الأمن القومي الأرمني في طهران

التقى أمين مجلس الأمن القومي الأرمني، علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في جمهورية إيران الإسلامية، في طهران، وأجرى محادثات معه.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى أرمين غريغوريان، أمين مجلس الأمن القومي الأرمني، مع علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في جمهورية إيران الإسلامية، في طهران، وأجرى محادثات معه.

/انتهى/

رمز الخبر 1962169

