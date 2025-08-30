لاريجاني يلتقي أمين مجلس الأمن القومي الأرمني في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى أرمين غريغوريان، أمين مجلس الأمن القومي الأرمني، مع علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في جمهورية إيران الإسلامية، في طهران، وأجرى محادثات معه.

/انتهى/