تحذيرات من سيناريو أمريكي لزعزعة أمن العراق عبر تجنيد الإرهابيين التابعين لـ"الجولاني"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، حذر عضو تحالف الأنبار، عبد اللطيف أحمد الدليمي، يوم السبت، من تداعيات سيناريو أمريكي سوري لزعزعة أمن واستقرار العراق عبر بوابة الجولاني ومجاميعه الإرهابية بالتنسيق مع ما يسمى بقوات التحالف الدولي.

وقال الدليمي في تصريح لوكالة / المعلومة/، إن " سيناريو أمريكي سوري يلوح في الأفق لزعزعة أمن واستقرار العراق بالإتفاق مع الجولاني ومجاميعه الإرهابية حيث جندت لهذه المهمة المئات من الإرهابيين في سوريا بينهم جنسيات أجنبية للتسلل إلى مناطق غربي الأنبار ومنها إلى المحافظات الأخرى".

وأضاف أن" قوات التحالف الدولي بقيادة أمريكا تمهد الطريق لتنفيذ سيناريو جديد يهدف إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد لدواع مكشوفة الأهداف"، مبيناً أن" السيناريو الجديد سيتم تنفيذه بحسب قيادات أمنية بالتزامن مع خدعة الانسحاب الأمريكي من العراق".

وأوضح أن "هنالك خشية وترقب من حدوث تهديدات إرهابية تهدد أمن واستقرار مدن الأنبار إلا أن هذه التهديدات لا تؤدي إلى احتلال مدن من قبل المجاميع الإرهابية كما حدث عام 2014".

وأكد الدليمي أن " القوات الأمنية رصدت عمليات تحليق لطيران أمريكي فوق تجمعات لعناصر داعش الإرهابي في منطقة وادي حوران غربي الأنبار دون استهدافها".

/انتهى/