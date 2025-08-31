ارتفاع صادرات السلع غير النفطية من مازندران بنسبة 24 بالمائة

وفقًا لوكالة مهر للأنباء، صرّح سليمان علي جان نجاد: بلغت صادرات المحافظة غير النفطية 368 مليون دولار أمريكي خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 24% من حيث القيمة و6% من حيث الوزن مقارنةً بالفترة السابقة.

وأكد علي جان نجاد أن الصادرات غير النفطية تُعدّ من أهم مجالات عمل المديرية العامة لجمارك المحافظة، وأضاف: خلال هذه الفترة، تم تصدير أكثر من 1.58 مليون طن من البضائع إلى الأسواق الخارجية، وتشمل أهم صادرات مازندران منتجات الألبان واللحوم والأسماك والكيوي والزهور والنباتات والمعادن. والدول المستهدفة للتصدير هي العراق وروسيا وتركمانستان وكازاخستان وأوزبكستان وأذربيجان.

وفي إشارة إلى نمو إصدار بطاقات (تاجر) ، قال: خلال العام الماضي، تم إصدار 1151 بطاقة، وهو ما يمثل زيادة قدرها 131% مقارنةً بالعام السابق. كما تم خلال الفترة نفسها توفير 120 مليون دولار أمريكي من النقد الأجنبي لاستيراد الآلات والمواد الخام لوحدات الإنتاج، بهدف تحسين عملية الإنتاج والتصدير في المحافظة.

وأكد متولي الصناعة والتعدين والتجارة في مازندران: "يأتي هذا النمو في الصادرات في إطار البرنامج الشامل للحكومة الرابعة عشرة لتطوير الصناعة والتعدين والتجارة في المحافظة، والذي تم تنفيذه بالتزامن مع إصدار تراخيص الاستغلال الصناعي والتنموي، وإحياء الوحدات الراكدة، وزيادة العمالة المحلية".

/انتهى/