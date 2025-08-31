ارتفاع عدد الجامعات الإيرانية في التصنيف العالمي ISC لعام 2024

أفادت وكالة مهر للأنباء، عن معهد ISC، أوضح علويان مهر أن تصنيف الجامعات العالمي ISC (ISC World University Rankings) هو أحد أنظمة التصنيف الدولية التي أطلقها المعهد لأول مرة عام 2018، بهدف تقييم أداء الجامعات في إيران والعالم الإسلامي على المستوى الدولي.

ويُظهر الجدول الأول توزيع الجامعات المُصنفة بحسب القارات خلال الفترة من 2018 وحتى 2024.

وأشار إلى أن تصنيف ISC يتم دون الحاجة إلى إفصاح أو تقديم ذاتي من قبل الجامعات، مما أتاح خلال سبع سنوات تشكيل قاعدة بيانات موثوقة لتصنيف الجامعات العالمية. وقد أصبحت هذه القاعدة مصدرًا مهمًا لصنّاع السياسات البحثية، ورسم خارطة طريق لتوجيه الجامعات الإيرانية والجامعات الإسلامية نحو مصاف الجامعات العالمية المرموقة.

الجامعات العالمية في تصنيف ISC 2024

أوضح رئيس معهد ISC أن تصنيف عام 2024 شمل 2661 جامعة من أفضل الجامعات في العالم، موزعة على 114 دولة من مختلف القارات. وقد احتلت جامعات هارفارد، ستانفورد، وجونز هوبكنز المراتب الثلاث الأولى على التوالي.

كما ضمّت قائمة العشر الأوائل جامعات من الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، كندا، والصين، حيث جاءت جامعة "كلية لندن" وجامعة "أوكسفورد" من المملكة المتحدة في المركزين الرابع والخامس، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) من الولايات المتحدة في المركز السادس، وجامعة تورنتو من كندا في المركز السابع، وجامعة تسينغ هوا من الصين في المركز الثامن، تليها جامعتا بنسلفانيا وواشنطن (فرع سياتل) من الولايات المتحدة في المركزين التاسع والعاشر.

وأضاف أن الصين تصدرت من حيث عدد الجامعات المُدرجة في التصنيف بـ432 جامعة، تلتها الولايات المتحدة بـ325 جامعة، ثم الهند بـ163 جامعة، واليابان بـ123 جامعة، وتركيا بـ102 جامعة، والمملكة المتحدة بـ100 جامعة، وألمانيا بـ74 جامعة، والبرازيل بـ73 جامعة، وإيران بـ72 جامعة، وكوريا الجنوبية بـ68 جامعة.

أداء الجامعات في الدول الإسلامية

وفيما يخص الجامعات في الدول الإسلامية، أشار علويان مهر إلى أن تصنيف ISC 2024 ضم 426 جامعة من 31 دولة إسلامية، جاءت تركيا في مقدمتها بـ102 جامعة، تلتها إيران بـ72 جامعة، ثم باكستان بـ39 جامعة.

وفي ما يتعلق بأفضل المراتب التي حققتها الجامعات في الدول الإسلامية، فقد حصلت جامعة سعودية على المرتبة 172 عالميًا، في حين جاءت جامعات من إيران، باكستان، ماليزيا، ومصر ضمن الفئة 401–450، وجامعة قطر في الفئة 451–500.

