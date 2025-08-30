صادرات إيران تبلغ 16.549 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قدم محسن منتظري تقريرًا عن أداء الصادرات والواردات الإيرانية في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، وقال: بلغت حصة التجارة غير النفطية للبلاد، بما في ذلك الصادرات والواردات، 61.2 مليون طن بقيمة 34.176 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 0.5 في المائة في الوزن وانخفاضًا بنسبة 10.2 في المائة في القيمة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وذكر أن أكبر خمس أسواق تصدير للبلاد هي الصين بقيمة 4.561 مليار دولار وحصة 27.6 في المائة من إجمالي الصادرات، والعراق بقيمة 2.944 مليار دولار وحصة 17.8 في المائة، والإمارات العربية المتحدة بقيمة 2.123 مليار دولار وحصة 12.8 في المائة، وتركيا بقيمة 1.667 مليار دولار وحصة 10.1 في المائة، وأفغانستان بقيمة 709 مليون دولار وحصة 4.3 في المائة.

وصرح منتظري بأن حصة هذه الأسواق من إجمالي الصادرات تبلغ 72.5%، وقال: يبلغ متوسط سعر طن السلع المصدرة 339 دولارًا، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف المدير العام لمكتب التخطيط والمراقبة في منظمة تنمية التجارة الإيرانية: بلغت واردات البلاد خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الايراني ما مجموعه 12 مليونًا و209 آلاف طن، بقيمة 17 مليارًا و29 مليون دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 3% في الوزن و14% في القيمة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

