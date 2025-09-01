الرئيس بزشكيان: ينبغي لمنظمة شنغهاي للتعاون أن تتخذ خطوات نحو خلق عالم أكثر سلاما

وأفادت وكالة مهر للأنباء خلال القمة الـ 25 لمجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين الصينية، صرح رئيس الجمهورية "مسعود بزشكيان"، بأنه في إطار تعزيز التعاون المالي للحد من آثار العقوبات غير القانونية على التفاعلات الاقتصادية بين الأعضاء، تقترح إيران تعزيز مبادرة "الحسابات والتسويات الخاصة لمنظمة شنغهاي للتعاون" كآلية عملية لتعزيز التعاون المالي، وأضاف: إن هذه المبادرة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: توسيع نطاق التسويات بالعملات الوطنية وتقليل الاعتماد على الدولار في بورصات الأعضاء، وإطلاق بنى تحتية رقمية مشتركة واستخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية لمدفوعات آمنة وسريعة، وإنشاء صندوق متعدد الأطراف لمبادلة العملات لدعم الدول المعرضة لضغوط العقوبات أو أزمات السيولة.

وفيما يلي نص كلمة الرئيس بزشكيان خلال القمة الـ 25 لمجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون:

أرجو أن تتقبلوا شكري وتقديري نيابة عن الشعب الإيراني على حسن الضيافة والاستضافة الكريمة لهذه القمة، وكذلك كل جهودكم المتواصلة وجهود جمهورية الصين الشعبية من أجل تشكيل وتعزيز منظمة شنغهاي للتعاون.

وقال الرئيس بزشكيان إن منظمة شنغهاي للتعاون تُعدّ رمزا لروح السلام والمحبة التي يتحلى بها أعضاؤها في عالم يواجه أزمة جديدة كل يوم.

وأوضح أن العدوان العسكري غير القانوني على إيران من قبل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية في يونيو/حزيران الماضي، واستمرار قتل شعب غزة المضطهد، إلى جانب الاستخدام العشوائي للعقوبات غير القانونية ضد مختلف الدول، هي أمثلة واضحة على فشل العالم المعاصر في تحقيق نموذج مناسب للحوكمة العالمية وإرساء السلام والأمن الدوليين.

وتابع: منذ تأسيسها، أكدت منظمة شنغهاي للتعاون على مبادئ الثقة والمنفعة المتبادلة، والمساواة، والتشاور الجماعي، واحترام التنوع الثقافي، والتنمية المشتركة، وجعلت من ضمان الأمن الجماعي وتوسيع التعاون في مختلف المجالات هدفها الأسمى. والتزامًا بهذه المبادئ، تُعلن إيران استعدادها التام للقيام بدور مناسب في هذا الصدد.

وأضاف أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتقد أن منظمة شنغهاي للتعاون، باعتبارها أحد الركائز المهمة للتعددية القطبية في النظام الدولي، يجب أن تتخذ خطوات عملية ومحددة وشفافة في مسارين متوازيين لخلق عالم أكثر سلاما وعالم أكثر استعدادا لتوسيع التعاون الاقتصادي.

وأود أن أؤكد على الاقتراح المحدد الذي تقدمت به جمهورية إيران الإسلامية لمتابعة ضروريتين أو جهدين مهمين بطريقة أكثر تنظيما، وهما "ضرورة بناء السلام" و"ضرورة تعزيز التعاون المالي للحد من تأثير العقوبات الأحادية الجانب".

وقال: في مجال بناء السلام، من الضروري تشكيل لجنة مكونة من وزراء خارجية الدول الأعضاء لتبادل وجهات النظر والتشاور بشأن مختلف الأزمات التي تهدد السلم والأمن الإقليميين، وصياغة مقترحات عملية لإدارة الأزمات، وتوفير آلية لمتابعتها.

وتابع قائلا: بالإضافة إلى ذلك، ترحب الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمبادرات مثل إنشاء مراكز متخصصة للتعامل مع التهديدات والتحديات الأمنية، وإنشاء مركز لمكافحة تهريب المخدرات، وتطوير آليات الاستجابة السريعة في الحالات الحرجة، وإنشاء مركز للدراسات الاستراتيجية، فضلاً عن توسيع اللغات الرسمية للمنظمة، وتعتبر هذه الإجراءات خطوة فعالة نحو تعزيز التعاون الجماعي وخلق روابط دائمة بين الدول.

وصرح أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، استناداً إلى موقعها الجيوسياسي الفريد وقدرتها على الوصول إلى مختلف المناطق، مستعدة أيضاً لتوفير المنصة اللازمة لتوسيع التعاون الإقليمي وخلق فرص الوصول إلى البلدان المهتمة.

واستطرد بالقول: بفضل الجهود المبذولة، سيتم قريباً ربط ميناء تشابهار في المحيط الهندي بشبكة السكك الحديدية الوطنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مما يخلق تطوراً مهماً في ربط الصين ودول آسيا الوسطى وأفغانستان بالمحيط الهندي.

وأشار إلى أن جمهورية إيران الإسلامية تعتبر تنفيذ استراتيجية التنمية العشرية لمنظمة شنغهاي للتعاون فرصة تاريخية لتوسيع التعاون والاستثمار في مجالات البنية التحتية، والتطوير التكنولوجي، والطاقة، والاقتصاد الرقمي، وتغير المناخ، والبيئة، والثقافة، والعلوم، وهي مستعدة للقيام بدور فاعل في تحقيق هذه الأهداف.

وأرى من الضروري الإعلان عن دعم جمهورية إيران الإسلامية لوجهات النظر البناءة للرئيس الصيني "شي جين بينغ" بشأن ضرورة إصلاح الحوكمة العالمية، والتي طُرحت في إطار "مبادرة الحوكمة العالمية"، مضيفا: إن إيران تعتبر طرح هذه الآراء خطوة فعّالة نحو بناء عالم أكثر عدلا.

