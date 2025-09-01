  1. إيران
  2. السياسة
٠١‏/٠٩‏/٢٠٢٥، ٣:٠٤ م

الرئيس بزشكيان يلتقي بالأمين العام للأمم المتحدة على هامش قمة شنغهاي

الرئيس بزشكيان يلتقي بالأمين العام للأمم المتحدة على هامش قمة شنغهاي

ووفقًا لوكالة مهر للأنباء، التقى الرئيس مسعود بيزكيان بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون.

رمز الخبر 1962254

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات