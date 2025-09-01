الرئيس بزشكيان يلتقي بالأمين العام للأمم المتحدة على هامش قمة شنغهاي

ووفقًا لوكالة مهر للأنباء، التقى الرئيس مسعود بيزكيان بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون.