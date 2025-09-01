https://ar.mehrnews.com/news/1962254/ ٠١/٠٩/٢٠٢٥، ٣:٠٤ م رمز الخبر 1962254 إيران السياسة إيران السياسة ٠١/٠٩/٢٠٢٥، ٣:٠٤ م الرئيس بزشكيان يلتقي بالأمين العام للأمم المتحدة على هامش قمة شنغهاي ووفقًا لوكالة مهر للأنباء، التقى الرئيس مسعود بيزكيان بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون. رمز الخبر 1962254 کپی شد محتوى ذات صلة بزشكيان يرسل رسالة تعزية في أعقاب زلزال ضرب شرق أفغانستان الرئيس بزشكيان يوقع وثائق قمة منظمة شنغهاي للتعاون خلال لقاء نظيره الطاجيكي..بزشكيان: يجب وضع حدّ لاستمرار جرائم الكيان الصهيوني الرئيس بزشكيان: ينبغي لمنظمة شنغهاي للتعاون أن تتخذ خطوات نحو خلق عالم أكثر سلاما الرئيسان الروسي والايراني يؤكدان على تعميق العلاقات الثنائية سمات ايران منظمة شنغهاي الامم المتحدة مسعود بزشكيان
