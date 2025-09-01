https://ar.mehrnews.com/news/1962245/ ٠١/٠٩/٢٠٢٥، ١٠:٤٩ ص رمز الخبر 1962245 الدولية آسيا والمحيط الهادئ الدولية آسيا والمحيط الهادئ ٠١/٠٩/٢٠٢٥، ١٠:٤٩ ص الرئيس بزشكيان يوقع وثائق قمة منظمة شنغهاي للتعاون وقع الرئيس مسعود بزشكيان، إلى جانب رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون، أكثر من 20 وثيقة وبيانًا في مختلف مجالات التعاون، في ختام القمة الخامسة والعشرين في تيانجين، الصين. رمز الخبر 1962245 کپی شد محتوى ذات صلة الرئيس بزشكيان: ينبغي لمنظمة شنغهاي للتعاون أن تتخذ خطوات نحو خلق عالم أكثر سلاما قادة منظمة شنغهاي يدينون عدوان الكيان الصهيوني وأمريكا على إيران بزشكيان: قمة شنغهاي هي محاولة لمواجهة الأحادية التي تنتهجها الولايات المتحدة وأوروبا الرئيس الإيراني يصل الى الصين +الصور سمات مسعود بزشكيان منظمة شنغهاي الصين
