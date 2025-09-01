  1. الدولية
  2. آسيا والمحيط الهادئ
٠١‏/٠٩‏/٢٠٢٥، ١٠:٤٩ ص

الرئيس بزشكيان يوقع وثائق قمة منظمة شنغهاي للتعاون

وقع الرئيس مسعود بزشكيان، إلى جانب رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون، أكثر من 20 وثيقة وبيانًا في مختلف مجالات التعاون، في ختام القمة الخامسة والعشرين في تيانجين، الصين.

رمز الخبر 1962245

