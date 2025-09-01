خلال لقاء نظيره الطاجيكي..بزشكيان: يجب وضع حدّ لاستمرار جرائم الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعرب مسعود بزشكيان، في لقاء مع رئيس طاجيكستان، إمام علي رحمان، عن ارتياحه لللقاءات والاتصالات المتكررة بين رئيسي البلدين لتعزيز الصداقة والأخوة بين الشعبين الشقيقين والمتحضرين، وأكد على أهمية توسيع التعاون بينهما، وقال: يجب أن نسعى لتذكير الجيل الجديد من البلدين بالماضي المجيد المشترك لإيران وطاجيكستان.

أكد الرئيس بزشكيان أن العلاقات بين البلدين شهدت تطورًا إيجابيًا وتوسعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مضيفًا: "شهد التعاون بين طهران ودوشنبه تطورًا وتوسعًا ملحوظًا في جميع مجالات الترانزيت والتجارة والسياحة والعلوم والتواصل بين الشعبين".

وفي جانب آخر من كلمته، أشار بزشكيان إلى أن الكيان الصهيوني، بدعم وموافقة الولايات المتحدة، يرتكب أبشع الجرائم في غزة وفلسطين ومناطق أخرى من المنطقة، وقال: "يرتكب الكيان الصهيوني أبشع الجرائم في غزة بكل وحشية، ومن الضروري للدول الإسلامية والمنظمات الدولية والإقليمية أن تمنع استمرار جرائمه بكل الوسائل الممكنة".

وفي هذا اللقاء، أكد رئيس طاجيكستان بدوره، على حرصه على توسيع وتعميق العلاقات الثنائية، لا سيما في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتواصل بين الشعبين، وأدان بشدة العدوان العسكري الإسرائيلي والأمريكي على بلدنا.

وأعرب إمام علي رحمان عن ارتياحه للتعاون البناء بين البلدين في المجالات الثنائية والإقليمية والدولية، بما في ذلك في المحافل والأطر الدولية، وقال: "إيران تتمتع بمكانة تاريخية وثقافية وعلمية وحضارية عظيمة للغاية".

