بقائي: الاتفاقية الإستراتيجية مع الصين قيد التنفيذ..إيران جادة في الدفاع عن مصالحها أمام أوروبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أجرى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، حواراً مع وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" تناول فيه قمة منظمة شنغهاي للتعاون، والاتفاقية طويلة الأمد مع الصين، والملف النووي الإيراني.

وصرح اسماعیل بقائي ان الاتفاقية الممتدة لـ 25 عاماً بين إيران والصين دخلت حيز التنفيذ وهي في طور التقدم.

وأضاف أن العلاقات بين البلدين "جيدة ومتنامية"، مشدداً على أن طهران تولي أهمية كبيرة لشراكتها مع بكين، وأن زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ستكون "منعطفاً مهماً" في تطوير العلاقات الثنائية وترسيخ موقع إيران داخل منظمة شنغهاي للتعاون.

منظمة شنغهاي والتعددية

أوضح بقائي أن منظمة شنغهاي للتعاون تمثل "إطاراً فعالاً للتعاون بين دول الجنوب"، مشيراً إلى أن هذه المنظمة ومعها مجموعة "بريكس" قادرتان على توفير فرص مهمة للدول النامية لتعزيز برامجها التنموية. واعتبر أن المنظمة باتت تضم أكثر من 40% من سكان العالم وقرابة 20% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ما يجعلها "فاعلاً مؤثراً في العلاقات الدولية".

العلاقات مع الصين

أكد المتحدث الإيراني أن العلاقات الثنائية مع الصين ترتكز على أسس تاريخية وحضارية عميقة، وأنها مبنية على "الثقة المتبادلة والفهم المشترك". وأشار إلى وجود اتفاقيات في مجالات التجارة والطاقة والزراعة والسياحة، مضيفاً أن إيران والصين "مصممتان على المضي قدماً في تعزيز هذه العلاقات لما فيه مصلحة الشعبين".

كما شدد على البعد الثقافي للعلاقات، مذكّراً بدور إيران التاريخي في طريق الحرير، وما يحمله ذلك من إمكانات وفرص للتعاون في العصر الراهن.

التحديات الأمنية والإقليمية

في ما يخص القضايا الأمنية، قال بقائي إن الإرهاب والجرائم المنظمة وتهديدات الفضاء السيبراني "تمثل تحديات مشتركة" تستوجب تعاوناً وثيقاً بين أعضاء المنظمة. وأشار إلى أهمية تبادل المعلومات والتعاون القضائي ومكافحة الأخبار المضللة، مؤكداً أن إيران وشركاءها في المنظمة يعملون على تعزيز هذه الشراكات.

انتقاد أوروبا والدفاع عن المصالح الوطنية

وفيما يتعلق بملف الاتفاق النووي، هاجم بقائي الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) بسبب تفعيلها ما يُعرف بـ"آلية الزناد"، واعتبر ذلك "خرقاً واضحاً لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن 2231". وقال إن الأوروبيين "يعملون وفق إملاءات واشنطن" وإن تحركهم "يفتقر إلى حسن النية ويقوض مصداقيتهم".

وأشار إلى أن هذه الدول، بدلاً من الضغط على إيران، كان الأجدر بها أن تدين "الهجمات غير القانونية" على المنشآت النووية الإيرانية. وأضاف أن بلاده تتشاور مع روسيا والصين لإفشال هذا المسار "غير الشرعي".

موقف إيران

أكد بقائي أن إيران "دولة ذات مواقف مبدئية" وستبقى ملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، مذكّراً بحقها القانوني بموجب المادة الرابعة من المعاهدة في تطوير برنامجها النووي السلمي. وشدد على أن إيران "جادة في الدفاع عن مصالحها ومقاومة الضغوط الأوروبية غير المشروعة"، داعياً المجتمع الدولي إلى التصدي لهذه السياسات التي "تقوض القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

/انتهى/