استئناف رحلات باكو-طهران اعتبارًا من اليوم

أفادت وكالة مهر للأنباء، كتب علي زاده في رسالة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقًا): "بعد انقطاع دام عدة سنوات، وبناءً على أوامر من رئيس أذربيجان (إلهام علييف)، تم تسيير أول رحلة مباشرة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية على خط باكو - تبريز - باكو، وسيتم تسيير هذه الرحلات في البداية مرتين أسبوعيًا". وأضاف: "ستستأنف شركة طيران آزال رحلاتها على خط باكو-طهران-باكو اليوم (السبت).

ووفقًا للتقارير، أعلنت الخطوط الجوية الوطنية لجمهورية أذربيجان (آزال) سابقًا في بيان أنها ستستأنف رحلاتها المنتظمة على خط باكو-طهران والعكس اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025 .

وأشارت شركة طيران آزال إلى أن الرحلات على خط باكو-طهران والعكس ستُشغل أربع مرات أسبوعيًا أيام السبت والاثنين والخميس والجمعة، وجاء في بيانها: "لتوسيع شبكة خطوطها، ستبدأ الشركة أيضًا رحلات مباشرة على خط باكو-تبريز الجديد والعكس اعتبارًا من 3 سبتمبر 2025 .

ويضيف البيان: سيتم تشغيل الرحلات على خط باكو-تبريز والعكس مرتين أسبوعيًا يومي الأحد والأربعاء.

/انتهى/