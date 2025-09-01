خلال لقاء نظيره التركي..الرئيس الإيراني: نعارض أي وجود لقوات أجنبية في القوقاز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفقًا لبيان صادر عن مديرية الاتصالات الرئاسية التركية بشأن الاجتماع، ناقش الرئيسان العلاقات التركية الإيرانية والتطورات الإقليمية والدولية.

تبادل الجانبان وجهات النظر حول آخر التطورات في سوريا، والهجمات الإسرائيلية على غزة، وعملية السلام في جنوب القوقاز (بين أذربيجان وأرمينيا).

وأكد أردوغان أن التعاون التركي الإيراني في مجالات عديدة، وخاصةً في مجال الطاقة، يخدم المصالح المشتركة.

كما أكد الرئيس التركي على أهمية دفع المفاوضات النووية الإيرانية قدمًا، وقال إن أنقرة ستواصل دعم طهران في هذا الصدد.

واضاف: الأنشطة النووية السلمية لإيران حق مشروع لها، وتفعيل آلية الزناد إجراء غير بناء.

وبدوره قال الرئيس بزشكيان في هذا القاء: مستعدون للتعاون مع تركيا لإزالة العوائق المصرفية والجمركية وتحسين مستوى التبادل التجاري.

كما أكد اننا نعارض أي وجود لقوى خارجية في منطقة القوقاز.

وشدد الرئيس على ضرورة الحفاظ على وحدة العالم الإسلامي وتعزيز التعاون الإقليمي، مؤكدًا استعداد إيران لتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع أنقرة.

/انتهى/