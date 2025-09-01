البيان الختامي لمجلس التعاون لدول الخليج الفارسي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد البيان مواقف مجلس التعاون الثابتة وقراراته السابقة بشأن القضية الفلسطينية، مشددًا على القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 12 يونيو 2025، الداعي إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية إلى سكان القطاع دون عوائق، مع الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين ورفض تهجيرهم القسري.

وأشاد المجلس بالجهود التي تبذل في مساعي الوساطة، داعيًا إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2735 الصادر في يونيو 2024.

وأدان البيان الختامي بأشد العبارات ـ"جريمة الإبادة الجماعية" التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني بحق سكان قطاع غزة، وسياسة الحصار التي تسببت في مجاعة، إلى جانب ممارسات التطهير العرقي، والعقاب الجماعي، وقتل المدنيين والصحفيين، والتعذيب، والإعدام الميداني، والإخفاء القسري، والإبعاد، والنهب، وتدمير الأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات ودور العبادة والبنى التحتية، في إطار محاولات تهجير السكان وإعادة استيطان القطاع. وطالب المجلس المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.

كما دعا البيان إلى إطلاق سراح المحتجزين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وفي سياق آخر، رحب مجلس التعاون في الخليج الفارسي بالاتفاق الذي تم التوصل إليه لإنهاء الأزمة في السويداء، مشددًا على أهمية تنفيذه بما يحفظ وحدة سوريا وسلامة مواطنيها.

وأكد البيان أيضًا أهمية استمرار المفاوضات البناءة بشأن ملف إيران النووي، بما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

/انتهى/