وزير الخارجية الإيراني يلتقي بنظيره الروسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، السيد عباس عراقجي، بوزير خارجية الاتحاد الروسي، سيرغي لافروف.

وأجرى الجانبان محادثات، على هامش القمة الخامسة والعشرين لمنظمة شنغهاي للتعاون في تيانجين، الصين.

/انتهى/