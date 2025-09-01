  1. إيران
  2. السياسة
٠١‏/٠٩‏/٢٠٢٥، ٩:٢٧ م

وزير الخارجية الإيراني يلتقي بنظيره الروسي

التقى وزيرا خارجية إيران وروسيا على هامش قمة منظمة شنغهاي وأجريا محادثات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، السيد عباس عراقجي، بوزير خارجية الاتحاد الروسي، سيرغي لافروف.

وأجرى الجانبان محادثات، على هامش القمة الخامسة والعشرين لمنظمة شنغهاي للتعاون في تيانجين، الصين.

