عراقجي يهنئ بتتويج المنتخب الايراني للشباب في بطولة العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب عراقجي في بيان التهنئة بهذه المناسبة : ان المنتخب الوطني الإيراني للكرة الطائرة - شباب، بقيادة مدربه إيراني وبعزيمة لا تلين، بلغ مجددًا قمة المجد العالمي، وقد تمكن من التغلب على أقوى فرق الكرة الطائرة في العالم دون أن يتكبد اي هزيمة، ليبرهن أن الشباب الإيراني جدير ببلوغ أعلى مراتب الشموخ الدولي.

واضاف وزير الخارجية : إن تتويج شبابنا الغيارى للكرة الطائرة بلقب البطولة العالمية، والذي تحقق بكل اقتدار، أدخل البهجة إلى قلوب أبناء الشعب الإيراني، وجسّد من جديد إرادة الشباب الإيراني الإسلامي وفخرهم الوطني؛ مؤكدا بان "هذا الإنجاز العظيم تحقق بفضل جهد جماعي وتكاتف والتزام منقطع النظير، ولم يخلّد اسم إيران العزيزة في عالم الكرة الطائرة فحسب، انما يبشر بمستقبل لامع وحافل بالأمل للرياضة في بلادنا".

وتابع : انني أهنئ بهذا الفوز المشرّف أبناء الشعب الإيراني كافة، واخص بالذكر أسرة الكرة الطائرة الكبيرة في البلاد، من لاعبين ومدربين.