  1. إيران
  2. السياسة
٣١‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ٩:٤١ م

عراقجي يهنئ بتتويج المنتخب الايراني للشباب في بطولة العالم

عراقجي يهنئ بتتويج المنتخب الايراني للشباب في بطولة العالم

هنأ وزير الخارجية الايراني سيد عباس عراقجي، منتخب الشباب الايراني للكرة الطائرة على تتويجه بطولة العالم للرجال تحت 21 عامًا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب عراقجي في بيان التهنئة بهذه المناسبة : ان المنتخب الوطني الإيراني للكرة الطائرة - شباب، بقيادة مدربه إيراني وبعزيمة لا تلين، بلغ مجددًا قمة المجد العالمي، وقد تمكن من التغلب على أقوى فرق الكرة الطائرة في العالم دون أن يتكبد اي هزيمة، ليبرهن أن الشباب الإيراني جدير ببلوغ أعلى مراتب الشموخ الدولي.

واضاف وزير الخارجية : إن تتويج شبابنا الغيارى للكرة الطائرة بلقب البطولة العالمية، والذي تحقق بكل اقتدار، أدخل البهجة إلى قلوب أبناء الشعب الإيراني، وجسّد من جديد إرادة الشباب الإيراني الإسلامي وفخرهم الوطني؛ مؤكدا بان "هذا الإنجاز العظيم تحقق بفضل جهد جماعي وتكاتف والتزام منقطع النظير، ولم يخلّد اسم إيران العزيزة في عالم الكرة الطائرة فحسب، انما يبشر بمستقبل لامع وحافل بالأمل للرياضة في بلادنا".

وتابع : انني أهنئ بهذا الفوز المشرّف أبناء الشعب الإيراني كافة، واخص بالذكر أسرة الكرة الطائرة الكبيرة في البلاد، من لاعبين ومدربين.

رمز الخبر 1962240

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات