ايران تعلن عن نقل المحكومين الأفغان إلى بلادهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى نائب وزير العدل الإيراني لحقوق الإنسان والشؤون الدولية، عسكر جلاليان، بالقائم بأعمال السفارة الأفغانية في طهران، وبحث معه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي لقاء مع القائم بأعمال السفارة الأفغانية في طهران، أكد نائب وزير العدل الإيراني على عمق العلاقات التاريخية والثقافية بين البلدين، مشددًا على أهمية تعزيز العلاقات في إطار حسن الجوار، والحفاظ على كرامة اللاجئين، ومنع مؤامرات الأعداء.

في هذا اللقاء، أشار القائم بأعمال السفارة الأفغانية إلى صمود الشعب والحكومة الإيرانية في الدفاع المقدس الذي استمر 12 يومًا ضد الكيان الصهيوني، وقال: إن أفغانستان تقف إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتعتبر أمن إيران جزءًا لا يتجزأ من أمن أفغانستان، ويجب حمايته.

كما شكر حقًاني الخطوات المتخذة في نقل السجناء الأفغان الذين يقضون عقوبات بالسجن في السجون الإيرانية، ودعا إلى استئناف نقلهم، قائلاً: "إن استئناف نقل السجناء الأفغان خطوة مهمة في تنفيذ اتفاقية نقل السجناء بين البلدين، المبرمة منذ أكثر من عقد من الزمان".

وفي هذا اللقاء، أكد الطرفان على مواصلة التعاون الفني لتسهيل نقل السجناء.

/انتهى/