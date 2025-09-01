إيران تعلن استعدادها لإرسال فرق إغاثة إلى أفغانستان عقب الزلزال

وأفادت لوكالة مهر للأنباء، انه وجّه بير حسين كوليوند، رئيس جمعية الهلال الأحمر في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، رسالة إلى رئيس جمعية الهلال الأحمر الأفغاني، مُعربًا عن تعاطفه مع عائلات الضحايا والمصابين، ومُعلنًا استعداد الجمعية لإرسال فرق إغاثة وطبية عقب الزلزال في المحافظات الشرقية من أفغانستان.

وفيما يلي نص الرسالة:

السيد شيخ الحديث شهاب الدين دلاور

رئيس جمعية الهلال الأحمر الأفغاني

تُعرب جمعية الهلال الأحمر في الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن خالص تعازيها ومواساتها لسعادتكم، ولجميع موظفي ومتطوعي جمعية الهلال الأحمر الأفغاني.

ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ الزلزال المدمر الذي ضرب ولايات ننكرهار، وكونار، ونورستان، ولغمان شرقي أفغانستان، والذي أسفر للأسف عن فقدان عدد كبير من مواطني ذلك البلد وإصابة العشرات.

إن جمعية الهلال الأحمر في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ تعرب عن خالص تعازيها لفخامتكم ولجمعية الهلال الأحمر الأفغاني في فقدان أرواح الضحايا، تتقدم بتعازيها لأسر الضحايا والمتضررين من هذه الكارثة الأليمة.

في هذه اللحظات العصيبة، نقف إلى جانبكم ونعلن استعدادنا لأي تعاون إنساني، بما في ذلك إرسال فرق الإغاثة والفرق الطبية عند الحاجة.

نتمنى لكم ولجميع زملائكم في جمعية الهلال الأحمر الأفغاني دوام الصحة والتوفيق والسداد في أداء الخدمات الإنسانية القيّمة.

