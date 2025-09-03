رئيس البعثة الإيرانية لدى افغانستان يجري مباحثات مع مسؤولين بالهيئة الحاكمة في هذا البلد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن "بيكدلي" بحث مع النائب العام في الهيئة لحاكمة بافغانستان، قضايا تتعلق بنقل المحكومين وتسليم المجرمين، إلى جانب مشاكل السائقين الإيرانيين على الحدود الأفغانية والتعاون في مجال مكافحة تهريب البشر.

وأكد رئيس بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كابول، خلال هذا اللقاء، بأن السلطة القضائية والنيابات العامة لدى البلدين ينبغي أن تكونا على قدر المسؤولية في صون أواصر الصداقة والأخوة بين الشعبين؛ معربا عن شكره للجانب الأفغاني على جديته في مكافحة تهريب البشر على الحدود.

كما تناولت المباحثات بين القائم بالأعمال الإيراني في كابول ووزير المناجم والبترول بالهيئة الحاكمة في افغانستان "هدایت الله بدري"، سبل توسيع التعاون الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات في قطاعي المناجم والنفط.

