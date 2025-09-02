الصين تعفي مواطني روسيا من تأشيرة الزيارة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، قوه جيا كون: "لتسهيل التبادلات بين المواطنين الصينيين ومواطني الدول الأخرى، قررت الصين زيادة عدد الدول المدرجة في قائمة الدول المعفاة من التأشيرة".

وأضاف: "يُسمح لحاملي جوازات السفر العادية الروس القادمين إلى الصين للقيام بأعمال تجارية، والسفر، ومشاهدة المعالم السياحية، وزيارة الأقارب والأصدقاء، وتبادل الزيارات، والعبور لمدة لا تزيد على 30 يوماً، بدخول البلاد بدون تأشيرة".

وأكد أن العلاقات الصينية - الروسية، بفضل التوجيه الاستراتيجي لرئيسي البلدين، ظلت في حالة جيدة باستمرار، مشيراً إلى أن الصين تولي أهمية كبيرة لتسهيل التبادلات الشعبية بين البلدين، وترغب في أن يزيد شعبي البلدين من هذه التبادلات، وأن يقدما مساهمات فعّالة في تعزيز شراكة التنسيق الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا في العصر الجديد.

وأضاف: "نرحّب بزيارة المزيد من الأصدقاء الروس للصين بوتيرة أكبر".

يُذكر أنّ التلفزيون الصيني أعلن، اليوم الثلاثاء، أن روسيا والصين وقعتا أكثر من 20 وثيقة للتعاون الثنائي عقب محادثات الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ في بكين.

