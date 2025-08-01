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٠١‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ١٠:٣٨ ص

انطلاق مناورات صينية روسية مشتركة

انطلاق مناورات صينية روسية مشتركة

انطلقت اليوم الجمعة مناورات بحرية مشتركة بين الصين وروسيا في مدينة فلاديفوستوك الساحلية في أقصى شرق روسيا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء تشارك في المناورات سفينتان حربيتان وغواصة وسفينتا دعم تابعتان لجيش التحرير الشعبي الصيني.

ويشرف على المناورات الأميرال الروسي دينيس بيريزوفسكي والأميرال الصيني ليو تشيتشو.

أعلن بيريزوفسكي في حفل افتتاح المناورات الصينية الروسية المشتركة أن هذه المناورات العسكرية ذات طابع دفاعي وتهدف إلى حفظ السلام.

أعلن تشانغ شياو قانغ، المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، يوم الأربعاء أن المناورات تُسمى "البحر المشترك 2025"، وليست موجهة ضد أي دولة ولا تتعلق بأي وضع إقليمي أو دولي.

/انتهى/

رمز الخبر 1961166

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