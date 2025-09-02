لاريجاني: الأمريكيين لا يردون التفاوض بطرح قضايا مثل الصواريخ

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكد أمین المجلس الاعلى للأمن القومي في ایران علی لاریجاني، في لقاء مطول مع مدراء ومسؤولي وسائل الاعلام : نحن فی القضیة النوویة نعتبر المفاوضات طریقًا للحل، مفاوضات عاقلة وحقیقیة. لکنهم من خلال طرح قضایا مثل الصواریخ لا یریدون أن تتم المفاوضات. الآن الأمریکیون لا یریدون التفاوض، کما أن الحرب اندلعت فی ظروف کنا فیها نتفاوض.

کما اشار لاریجاني فی هذا اللقاء مع الاعلامیین الى الاوضاع الراهنة فی البلاد واعتبر التلاحم الوطني قضیة جوهریة حیث أن للحکومة والشعب واجبات متقابلة، ویجب على السلطة أن تقوم بواجبها من خلال تقدیم طرق معقولة فی المجالات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والأمنیة والعسکریة، وان رئیس الجمهوریة والحکومة یبذلون جهودًا لیل نهار لحل المشاکل.

وشدد لاریجانی أنه لا یوجد أحد فی البلاد یشك في هذه القضیة التی تقول ان "الحفاظ على إیران والجمهوریة الإسلامیة هو المبدأ الأساسي" .

وأضاف: العبارة العامة "الحفاظ على إیران والجمهوریة الإسلامیة هو المبدأ الأساسی" عبارة صحیحة، لکن العدو یقول یجب أن تتراجعوا عن قدراتکم الصاروخیة. أی إنسان ذو غیرة الیوم یرید أن یسلم سلاحه للعدو؟

وأضاف: نحن فی القضیة النوویة أیضًا نعتبر المفاوضات طریقًا للحل. مفاوضات عاقلة وحقیقیة. لکنهم من خلال طرح قضایا مثل الصواریخ لا یریدون أن تتم المفاوضات. الآن الأمریکیون لا یریدون التفاوض. کما أن الحرب اندلعت فی ظروف کنا فیها نتتفاوض.

واكد لاریجانی وخلال شرحه لعملیة اتخاذ القرار بشأن القضایا الجاریة فی البلاد: لا یفکرن البعض فی إیران أن قضایا مهمة مثل المفاوضات النوویة والقضایا الملحة (مثل سناب باك) وما إلى ذلك لا یتم دراستها فی أي مکان فی البلاد. قضایا البلاد لیست بسیطة وحل التعارضات یحتاج إلى نظرة شاملة ودراسة متخصصة.