الحكومة الإيرانية: لن نتفاوض بشأن القضايا التي تضر بأمننا القومي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها قالت فاطمة مهاجراني اليوم الاربعاء خلال مؤتمر صحفي اسبوعي فيما يتعلق بإمكانية إجراء مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة: "إن من يُثير التوتر ويكتفي بالقول إنكم لن تتفاوضوا هي أمريكا، نحن من كنا نتفاوض وكنا في خضمها. أما من يفرض قواعد وشروطًا خاصة فهو أمريكا".

وأوضحت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية: التفاوض ليس مسألة أوامر، بل هو أمرٌ يجب على الفرد فعله بمحض إرادته.

كما ذكّرت: نحن لا نتفاوض في قضايا تمس أمننا القومي، لأننا نتذكر تجربة ثماني سنوات من الدفاع المقدس، والأيام التي لم تكن لدينا فيها إمكانية الدفاع الصاروخي للدفاع عن مواطنينا، لأننا لم نكن نملك صواريخ، لكننا رأينا قوة القوات المسلحة في الدفاع عن البلاد خلال العدوان الصهيوالامريكي على البلاد".

وأوضحت المتحدثة باسم الحكومة: لا يوجد أي نقاش حول الانتقال من موضوع التخصيب الصفري إلى موضوع الصواريخ، ولم يكن هناك أي نقاش، بل النقاش يدور حول عدم المضي قدمًا في المفاوضات بشروط تعجيزية".

وفيما يتعلق بإمكانية وجود مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، صرّحت مهاجراني: "قبل أيام، كان جاء مفتشو الوكالة الى البلاد لاستبدال الوقود النووي في محطة بوشهر للطاقة، وكان هذا العمل يُنجز دائمًا بحضور هؤلاء المفتشين".

وأضافت: "لا يوجد حاليًا أي تفتيش للوكالة الدولية للطاقة الذرية في البلاد، وبطبيعة الحال، فإن تعاون الحكومة مع الوكالة الدولية يكون في إطار القوانين المُعتمدة، ولن تتم اتخاذ أي إجراء خارجها".

