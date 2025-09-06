مستشار الأمن القومي الهندي يتباحث مع امين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني هاتفيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اقترح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، خلال محادثة هاتفية مع نظيره الهندي، حلولًا لتوسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين، والعلاقات الأمنية والدفاعية، وتطوير مشروع تشابهار، وتم الاتفاق على مواصلة المفاوضات قريبًا خلال زيارة للهند.

هنأ "أجيت دوفال"، مستشار رئيس الوزراء الهندي للأمن القومي، في محادثة هاتفية مع علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي ومستشار قائد الثورة الإسلامية، على توليه هذه المسؤولية في هذه الظروف الحرجة، وتمنى له التوفيق.

وشكر لاريجاني نظيره، واقترح حلولًا لتوسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين، والعلاقات الأمنية والدفاعية، وتطوير مشروع تشابهار، وتم الاتفاق على مواصلة المفاوضات قريبًا خلال زيارة للهند.

