مستشار الأمن القومي الهندي يتباحث مع امين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني هاتفيا

بحث أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني مع نظيره الهندي سبل توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين، والعلاقات الأمنية والدفاعية، إضافة إلى تطوير مشروع ميناء تشابهار، حيث تقرر مواصلة المفاوضات خلال زيارة مرتقبة إلى الهند.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اقترح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، خلال محادثة هاتفية مع نظيره الهندي، حلولًا لتوسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين، والعلاقات الأمنية والدفاعية، وتطوير مشروع تشابهار، وتم الاتفاق على مواصلة المفاوضات قريبًا خلال زيارة للهند.

هنأ "أجيت دوفال"، مستشار رئيس الوزراء الهندي للأمن القومي، في محادثة هاتفية مع علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي ومستشار قائد الثورة الإسلامية، على توليه هذه المسؤولية في هذه الظروف الحرجة، وتمنى له التوفيق.

وشكر لاريجاني نظيره، واقترح حلولًا لتوسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين، والعلاقات الأمنية والدفاعية، وتطوير مشروع تشابهار، وتم الاتفاق على مواصلة المفاوضات قريبًا خلال زيارة للهند.

