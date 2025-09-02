الهلال الأحمر الايراني يرسل مساعدات انسانية عاجلة لمتضرري الزلزال في أفغانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن مساعدة رئيس جمعية الهلال الأحمر الايراني للشؤون الدولية والقانون الإنساني السيدة "راضية عليشوندي"، قولها اليوم الثلاثاء : غن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قامت انطلاقا من مبادئها الإنسانية وواجباتها الأخلاقية، بتجهيز وإرسال مساعدات فورية استجابة لضحايا لزلزال الأخير في أفغانستان.

وأضافت "عليشوندي" أن رئيس الهلال الأحمر الأفغاني "شيخ الحديث شهاب الدين دلاور"، بعث برسالة رسمية إلى رئيس الهلال الأحمر الإيراني "بير حسين كوليوند"ن معربا فيها عن شكره لمواساة الشعب الإيراني، وأكد على الحاجة الملحة للمتضررين بالزلزال الى المواد الغذائية والادوات الأساسية.

وتابعت هذه المسؤولة، انه استجابة لطلب الجانب الافغاني، فقد بادر الهلال الأحمر الإيراني الى تجهيز شحنة من المواد الغذائية والادوات المعيشية الضرورية، وقد بدأت بالفعل عملية إرسالها إلى أفغانستان.

ووفقا لإعلان حكومة طالبان، فقد بلغ عدد ضحايا زلزال أفغانستان الاخير، 812 قتيلا فيما تجاوز عدد الجرحى ألفي شخص.