وكالتا شينخوا وتاس تقيمان معرضا فوتوغرافيا بذكرى الانتصار في الحرب العالمية ضد الفاشية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يضم المعرض أكثر من 50 صورة التقطها صحفيون من الوكالتين، تُبرز الإسهامات العظيمة التي قدمتها الصين والاتحاد السوفيتي، وهما المسرحان الرئيسيان للحرب في آسيا وأوروبا على التوالي، في تحقيق النصر في الحرب العالمية الثانية.

وفي معرض افتتاحه للمعرض، أعرب فو هوا، رئيس وكالة أنباء ((شينخوا))، عن استعداد الوكالة لتعميق التبادلات والتعاون مع ((تاس))، والعمل سويا على تعزيز منظور تاريخي صحيح للحرب العالمية الثانية، والدفاع عن العدالة والسلام والشعوب، وسرد قصص الصداقة التقليدية الصينية-الروسية وقصص التعاون الثنائي في العصر الجديد.

وقال أندري كوندراشوف، المدير العام لوكالة أنباء ((تاس)) الروسية، إن هذه الصور توثّق التضحيات الجسام التي قدمتها الدولتان في سبيل تحقيق النصر، وتُذكّر الشعبين بمسؤوليتهما في صون السلام، مضيفا أن الحفاظ على الصمود والتضامن أمرٌ بالغ الأهمية في عالمٍ يواجه تحديات مشتركة.

وأكدت ستيبكينا ناتاليا، الوزيرة المستشارة في السفارة الروسية في الصين، أهمية الحفاظ على التاريخ الحقيقي المتعلق بالانتصار في الحرب العالمية الثانية وعرضه بموضوعية، قائلة إن صور الوكالتين تُمكّن الأجيال من تذكر التاريخ وإنه يتعين على البلدين معارضة أي محاولات لتشويهه بحزم.