السفير الايراني في لندن يبحث مع وزير الداخلية البريطاني معالجة القضايا الأمنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لندن في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي X: "التقى اليوم السفير الإيراني، سيد علي موسوي، بوزير الداخلية البريطاني، دان جافيس".

وناقشا سبل ووسائل تعزيز التعاون الفعال بهدف معالجة القضايا الأمنية بين الجانبين وحل سوء الفهم. ووفقًا للرسالة، أعرب السفير موسوي عن قلقه إزاء احتمال تنفيذ عملية "تحت راية كاذبة" تهدف إلى تدمير العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول مجموعة من القضايا الثنائية، بما في ذلك الشؤون القنصلية والتعاون في مجال إنفاذ القانون.

كما التقى موسوي بنائب وزير الخارجية البريطاني، هاميش فالكونر، أمس، وناقش الجانبان مجموعة من القضايا الثنائية.