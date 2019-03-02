طهران وبيروت تبحثان سبل تطوير العلاقات الاقتصادية

اجتمع السفير الايراني جلال فيروزنيا مع وزير التجارة الخارجية اللبناني حسن مراد امس الجمعة حيث تشاطر الجانبان وجهات النظر حول سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.