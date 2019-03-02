طهران وبيروت تبحثان سبل تطوير العلاقات الاقتصادية

كما التقى السفير فيروزنيا وزير المالية اللبناني علي حسن خليل وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وناقش الجانبان في اللقاء فرص تنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين./انتهى/
اجتمع السفير الايراني جلال فيروزنيا مع وزير التجارة الخارجية اللبناني حسن مراد امس الجمعة حيث تشاطر الجانبان وجهات النظر حول سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
كما التقى السفير فيروزنيا وزير المالية اللبناني علي حسن خليل وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وناقش الجانبان في اللقاء فرص تنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين./انتهى/
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