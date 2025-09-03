السفير الإيراني خلال لقاء مع مسؤول بريطاني: تفعيل آلية "سناب باك" غير قانوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشرت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لندن رسالة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقًا) مساء الثلاثاء، جاء فيها: التقى السيد علي موسوي، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع هاميش فالكونر، نائب وزير الخارجية البريطاني في وزارة الخارجية البريطانية.

وأضافت الرسالة: "في هذا الاجتماع، نوقش تحرك الدول الأوروبية الثلاث لتفعيل آلية سناب باك، وأكد السفير الإيراني موقف الجمهورية الإسلامية، الذي يتطابق مع مواقف الصين وروسيا كعضوين دائمين في مجلس الأمن، من أن هذا الإجراء غير قانوني".

ووفقًا للرسالة، أكد الجانبان على أهمية الدبلوماسية والتوصل إلى حل تفاوضي.

كما تم خلال هذا الاجتماع تبادل وجهات النظر حول مجموعة من القضايا الثنائية بين البلدين.

والجدير ذكره انه أرسلت الدول الأوروبية الثلاث، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، التي لم تف بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة في السنوات الأخيرة، "إشعارًا" إلى مجلس الأمن يوم الخميس الماضي لتفعيل آلية سناب باك. وفي هذا الإشعار، أعلنت هذه الدول تفعيل عملية إعادة العقوبات، وأكدت استعدادها للتفاوض للتوصل إلى اتفاق جديد مع إيران خلال الثلاثين يومًا القادمة.

