هجوم صاروخي يمني جديد على الكيان الإسرائيلي

أفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن الجيش الإسرائيلي عن هجوم صاروخي جديد شنته القوات المسلحة اليمنية على الأراضي المحتلة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أنه رصد واعترض صاروخًا أُطلق من اليمن باتجاه الأراضي المحتلة.

وأفاد الجيش الصهيوني أن الصاروخ سقط في منطقة خارج الأراضي المحتلة.

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية، مساء أمس، في بيان أنها أطلقت صاروخًا باليستيًا فرط صوتيًا من طراز "فلسطين-2" على هدف حساس في القدس الغربية، واستهدفت أيضًا منشأة حيوية في حيفا بطائرة مسيرة.

وأوضح البيان أن هذه السلسلة من العمليات أصابت الأهداف المحددة "بنجاح"، مما دفع عددًا كبيرًا من المستوطنين الصهاينة إلى التوجه إلى الملاجئ.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان: "بعد إجراء عدة اختبارات، تبين أن الصاروخ الذي أُطلق من اليمن يوم الأربعاء كان عنقوديًا".

من جهة أخرى، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أيضًا اكتشاف ثلاثة مواقع انفجار ثانوية في "القيادة المركزية" بعد إطلاق الصاروخ من اليمن.

وقد حذّرت الشرطة الإسرائيلية من بقايا المتفجرات، وطلبت من سكان الأراضي المحتلة تجنب المنطقة.

في الأيام الأخيرة، كثّفت القوات المسلحة اليمنية هجماتها الصاروخية على الكيان الصهيوني بعد استشهاد عدد من مسؤوليها السياسيين إثر الهجوم الإسرائيلي على مراكز مدنية. أمس، استهدفت صواريخ القوات المسلحة اليمنية أهدافًا مختلفة في الأراضي المحتلة عدة مرات.

