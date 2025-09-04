استشهاد قائد كتائب المجاهدين في هجوم إرهابي للاحتلال

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة الميادين، أعلنت كتائب المجاهدين التابعة للمقاومة الفلسطينية صباح اليوم استشهاد القائد مصباح سليم الداية، الملقب بأبو سليم، عضو مجلسها العسكري الأعلى، مع زوجته، في هجوم إرهابي شنه الكيان الصهيوني.

وأعلنت كتائب المجاهدين أن القائد أبو سليم استشهد بعد مسيرة جهادية حافلة بالتضحيات، تكبد فيها العدو خسائر فادحة. لم يحد عن طريق الحق في مختلف مراحل الجهاد والمقاومة، بل وضحى بابنه في هذا الطريق.

وأضاف البيان: نودع قائدنا الجليل أبو سليم، الذي كان هدفاً لهجوم العدو الإرهابي. بقي صامداً شامخاً، صامداً في وجه المحتلين الصهاينة النازيين، وترك بصمات واضحة في عمليات كبدت العدو خسائر فادحة في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.

صرحت كتائب المجاهدين: في بداية معركة طوفان الأقصى، قطع هذا الشهيد العظيم رحلة علاجه في الخارج بسبب مرض عضال، وعاد إلى العمل الجهادي، حتى بلغ منتهاه بالشهادة.

ويؤكد هذا البيان أن الاغتيالات الجبانة وجرائم العدو الصهيوني الفاسد لن تثنينا عن عزمنا، بل ستزيدنا إصرارًا على مواصلة طريق الجهاد والمقاومة حتى استئصال المحتل من جميع أراضينا المباركة.

وفي ختام بيان كتائب المجاهدين، جاء: إن دماء هذا القائد الشهيد العظيم، ودماء جميع شهداء أمتنا، ستنير درب المجاهدين كالسراج حتى دحر الظالمين والمحتلين.

