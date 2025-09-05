الاتحادان الإيراني والقطري لكرة اليد يوقعان اتفاقية تعاون مشتركة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استعرض الجانبان، خلال هذا اللقاء الذي جرى اليوم الجمعة، القضايا الثنائية والجهود المشتركة لتطوير رياضة كرة اليد على المستوى الآسيوي، حيث أشاد "الشعبي" بالإنجازات التي حققتها إيران خلال السنوات الأخيرة؛ مؤكدا بأن التعاون بين الاتحادين يشهد نموا متواصلا وأن إيران تعد دولة محورية في المنطقة.

كما طلب رئيس الاتحاد القطري الإفادة من خبرات إيران في مجال كرة اليد النسائية، ولا سيما بعد تشكيل المنتخب النسائي القطري، فيما أكد "باكدل" استعداد طهران لتقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات؛ معبرا عن تطلعه إلى مشاركة المنتخب الإيراني في البطولات المقبلة التي تستضيفها الدوحة.

وفي ختام اللقاء جرى توقيع مذكرة التفاهم التي تضمنت التعاون في تنظيم البطولات الودية، إقامة معسكرات تدريب مشتركة لكرة اليد الشاطئية، وتبادل الخبرات التعليمية، إضافة إلى استفادة المنتخب الإيراني من المرافق التدريبية في دولة قطر.