نادي "تراكتور" يتفق بشكل نهائي مع حارس مرمى سويدي

توصل نادي تراكتور تبريز الإيراني إلى اتفاق نهائي مع حارس مرمى سويدي للانضمام للفريق.

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن نادي تراكتور أجرى مؤخرا مفاوضات عديدة مع عدد من حراس المرمى الأجانب، بعد إيقاف علي رضا بيرانفاند لمدة أربعة أشهر.

وقد أعلن محمد رضا زينوزي، مالك نادي تراكتور، وسعيد مظفري زاده، الرئيس التنفيذي للنادي، أمس، عن إتمام إجراءات التعاقد مع حارس مرمى جديد، وسيتم الإعلان عنه قريبًا.

ووفقًا للتقاير، توصل نادي تراكتور إلى اتفاق نهائي مع حارس مرمى سويدي سابق في الدوري الألماني. بعد إصدار التأشيرة واستكمال الإجراءات الإدارية، سيصل هذا الحارس إلى إيران خلال اليومين المقبلين للمشاركة في تدريبات تراكتور.

یاسر المصری

