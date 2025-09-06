لاعبات الريشة الطائرة الإيرانيات يفزن بالبطولة الدولية

أفادت وكالة مهر للأنباء ، أنه وخلال منافسات كأس بحر قزوين الدولية للريشة الطائرة، والتي تُقام بمشاركة 75 لاعبة من 6 دول، أقيمت المباراة النهائية لفردي السيدات بين بريا إسكندري ومبينا ندائي في اليوم الأخير من البطولة.

في هذه المنافسة، تغلبت بريا إسكندري على مبينا ندائي بنتيجة 15-12 و15-10، وبنتيجة إجمالية 2-0، وحققت لقب البطولة، كما حصلت مبينا ندائي على المركز الثاني.

كما حققت زهرة رباطي وآيدا عنايتي المركز الثالث في منافسات فردي السيدات.

عقب انتهاء البطولة، أقيمت المباراة النهائية لمسابقة الفرق الثنائية بين فريقي أرتينا آغابور وهانا كريمي، ورومينا تاجيك وبريا إسكندري. فاز فريقا أرتينا آغابور وهانا كريمي على خصمهما بنتيجة 2-1، وحصدا اللقب، بينما حصدت رومينا تاجيك وبريا إسكندري المركز الثاني.

كما تقاسمت فريقا زهرة رباطي وفاطمة واعظيان، وفاطمة أحمد زاده وسارة أمينيان، المركز الثالث.

