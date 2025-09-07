إعفاء أبطال العالم في الكرة الطائرة من الخدمة العسكرية

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح العميد رحمان عليدوست في هذا الصدد: "إن فوز لاعبي الكرة الطائرة الشباب في البلاد ببطولة العالم هو مصدر فخر للأمة الإيرانية النبيلة. يمكن لهؤلاء الحائزين على الميداليات الفخورين، إذا كانوا في السن القانونية، الاستفادة من الإعفاء العسكري وفقًا للقواعد واللوائح المتعلقة بالجندي البطل".

ووفقًا لموقع الشرطة الإلكتروني، قال: يُعفى أبطال الألعاب الأولمبية، بمن فيهم الفائزون بالمراكز من الأول إلى الثالث، والفائزون بالمراكز من الأول إلى الثالث في بطولة العالم، والفائزون بالمراكز من الأول إلى الثالث في دورة الألعاب الآسيوية في التخصصات التي تغطيها اللجنة الأولمبية الدولية، والفائزون بالمراكز من الأول إلى الثالث في مسابقات كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة العالمية، من الخدمة الإلزامية بموجب قرار من وزارة الرياضة والشباب بموافقة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة بعد إكمال دورة تدريبية عسكرية في القوات المسلحة.

