إيران تحصل على ذهبيتها الأولى في البرازيل

أفادت وكالة مهر للأنباء،انطلقت صباح اليوم منافسات اليوم الثالث من بطولة العالم السابعة عشرة للووشو 2025. في الجولة الثانية من دور المجموعات في فئة الساندا، واجه مهدي مرادي منافسه المكسيكي كروز بيريز في وزن 90 كجم. وأقصى منافسه في الجولة الأولى ليحصد الميدالية الذهبية، وأول ميدالية ذهبية لفريق الووشو الإيراني في بطولة العالم بالبرازيل.

بينما في فن "نانجوين"من بين 22 مشاركة، لم يحالف الحظ اللاعبة هيليا أسديان، وخسرت الميدالية بفارق 4/1000 نقطة مقارنة بالمركز الثالث، احتلت المركز الرابع.

/انتهى/