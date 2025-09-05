الجهاد الإسلامي: تصريحات كاتس اعتراف صريح بارتكاب جرائم حرب ممنهجة في غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أضافت الحركة في بيان صحفي أن هذه التصريحات، معطوفة على تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن فتح معبر رفح لترحيل سكان غزة، تؤكد أن ما يجري هو "تطهير عرقي وحرب إبادة تُنفذ أمام مرأى العالم أجمع".

وأكدت الجهاد الإسلامي أن فصائل المقاومة الفلسطينية ستواصل التصدي لهذا العدوان الوحشي، الذي يتم "برعاية وإدارة أمريكية مباشرة"، محذرة من تداعيات هذا الإجرام على المنطقة بأكملها.

ودعت الحركة في ختام بيانها الشعوب والدول العربية والإسلامية إلى التحرك العاجل، معتبرة أن "ما يجري في غزة لا يهدد أهلها فقط، بل يمثل خطراً مباشراً على أمن المنطقة برمتها".

