إيرواني: على المجتمع الدولي محاسبة أمريكا وإسرائيل باعتبارهما منتهكين للقانون الدولي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار أمير سعيد إيرواني، سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على إيران وعلى المنشآت النووية في فوردو ونطنز وأصفهان، وقال: يجب على المجتمع الدولي إدانة هذه الأعمال دون أي لبس، والمطالبة بمحاسبة منتهكي القانون الدولي.

وفي كلمة ألقاها في الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الخميس بالتوقيت المحلي، شكر السفير والمندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الايرانية لدى الأمم المتحدة، كازاخستان على مبادرتها في الترويج لليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية، مضيفًا: "لقد أُنشئ اليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية بهدف التذكير بالعواقب الكارثية للتجارب النووية على صحة الإنسان والبيئة والسلم والأمن الدوليين؛ عواقب ستترك إرثًا دائمًا للبشرية والطبيعة لأجيال قادمة.

وأضاف الدبلوماسي البارز للجمهورية الإسلامية الإيرانية: بينما نُخلّد ذكرى ضحايا التجارب النووية السابقة، يجب علينا في الوقت نفسه اتخاذ إجراءات لحماية الأجيال الحالية والمستقبلية من أشكال جديدة من المخاطر النووية.

وأضاف ايرواني: اليوم، تتكرر المخاطر التي ارتبطت سابقًا بالتجارب النووية بشكل آخر، من خلال الهجمات المتعمدة على المنشآت النووية الخاضعة للضمانات. ولا تقتصر التهديدات الناجمة عن التجارب النووية على التفجيرات المتعمدة؛ بل إن التهديد باستخدام القوة ضد المنشآت النووية أو استخدامها يُشكل أيضًا مخاطر جسيمة بنفس القدر.

وقال سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة: إن الهجمات المتهورة الأخيرة التي شنها النظام الصهيوني والولايات المتحدة على المنشآت النووية الإيرانية تُسلط الضوء على هذا القلق المُلح.

وأضاف مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة: "إن هذه المنشآت، التي تعمل تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولأغراض سلمية فقط وفقًا للمادة الرابعة من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، قد استُهدفت عمدًا؛ وهو عمل يُمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، بما في ذلك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. تُمثل هذه الأعمال هجومًا مباشرًا على أسس التعددية؛ وتُقوض الثقة في أنظمة نزع السلاح ومنع الانتشار، وتُشكل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين".

وأكد ايرواني: "ومما يُثير القلق أيضًا هجمات الكيان الصهيوني على المدن الإيرانية التي تستضيف محطات نظام الرصد الدولي (IMS). هذه الأعمال غير القانونية تُهدد سلامة منشآت نظام الرصد الدولي وسلامتها، وتُهدد حياة كوادرها الفنية، وتستهدف أساس نظام التحقق العالمي. وبتقويضها للأهداف العامة لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، تُشكل هذه الهجمات عقبة خطيرة أمام دخول المعاهدة حيز النفاذ.

وأكد كبير الدبلوماسيين في جمهورية إيران الإسلامية لدى الأمم المتحدة: "لذلك، يجب على المجتمع الدولي إدانة هذه الأعمال إدانةً قاطعة، والمطالبة بمحاسبة منتهكي القانون الدولي، وتعزيز الحماية القانونية للمنشآت النووية حتى يصبح أمن المنشآت النووية السلمية قاعدةً لا تُنتهك، ويتضح لمرتكبيها أنهم لن ينعموا أبدًا بالحصانة من هذه الانتهاكات الصارخة".

وقال إيرواني: "تُجسّد معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية رفض المجتمع الدولي القاطع للتجارب النووية واعترافه بالمخاطر الكارثية التي تُشكّلها الانفجارات النووية. ومع ذلك، فإن إدانة التجارب النووية مع تجاهل الإجراءات التي تُسفر عن عواقب مماثلة يُعدّ نفاقًا وازدواجية معايير صارخة.

وأشار سفير إيران لدى الأمم المتحدة إلى أن مثل هذه الهجمات تستهدف أيضًا أساس معاهدة حظر الانتشار النووي، وهي معاهدة تقوم على توازن دقيق: إذ تتعهد الدول غير النووية بعدم السعي أبدًا إلى امتلاك أسلحة نووية مقابل ضمانتين أساسيتين: الحق في تطوير الطاقة النووية السلمية دون تمييز، والتزام الدول الحائزة للأسلحة النووية بالسعي إلى نزع السلاح.

وقال كبير الدبلوماسيين لجمهورية إيران الإسلامية لدى الأمم المتحدة إن مرتكبي هذه الهجمات، بمهاجمتهم المنشآت النووية الخاضعة للضمانات، لا ينتهكون الحقوق غير القابلة للتصرف لدولة ذات سيادة بموجب المادة الرابعة فحسب، بل يقوضون أيضًا مصداقية معاهدة حظر الانتشار النووي والثقة التي تقوم عليها. إذا لم تُعتبر المنشآت النووية السلمية بمنأى عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، فما معنى الضمانات التي وعدت بها المعاهدة؟

وأكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة: "إن حماية الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وحماية جميع المنشآت النووية من التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، وتعزيز الإزالة التامة للأسلحة النووية ليست أهدافًا منفصلة؛ بل هي مترابطة ويعزز بعضها بعضًا. بتجديد التزامنا بهذه المبادئ في اجتماع اليوم، نُقر بأن دروس الماضي المؤلمة لن تُنسى أبدًا، وأن البشرية ستظل ثابتة على طريقها نحو عالم خالٍ من الأسلحة النووية".

وقال: "إن ضحايا التجارب النووية يُذكروننا بالتكاليف الباهظة للامبالاة.. الآن، في مواجهة التهديدات الجديدة التي تُنذر بتكرار التاريخ بشكل مختلف، فإن الصمت لن يكون سوى خيانة لذكراهم.

وتابع السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة: "اليوم، يجب علينا أن نقف بحزم ضد كل المخاطر النووية، سواء من خلال التجارب أو التهديدات أو الهجمات، وأن نسعى بلا هوادة إلى عالم تخدم فيه الطاقة النووية تقدم وكرامة الإنسانية فقط، وليس الطريق إلى تدميرها".

