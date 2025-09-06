بالفيديو، طائرات الاحتلال الإسرائيلي تسوي برج "السوسي" السكني بالأرض

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة الجزيرة, أن طائرات حربية إسرائيلية استهدفت ودمرت برج السوسي السكني المقابل لمقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في تل الهوى، جنوب غرب مدينة غزة.

كما ادعى جيش الاحتلال: "استهدفنا مؤخرًا مبنى متعدد الطوابق كانت حماس تستخدمه. وقد قامت حماس بتركيب أجهزة جمع معلومات استخباراتية ومراكز مراقبة لجنودنا في المبنى الذي استهدفناه".

من جهة أخرى، أفادت مصادر طبية باستشهاد ثمانية أشخاص وإصابة عدد آخر نتيجة قصف الجيش الإسرائيلي لمنزل في الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

في الوقت نفسه، أعلنت مصادر طبية استشهاد 21 فلسطينيًا في هجمات الجيش الصهيوني اليوم على قطاع غزة، منهم 13 شخصًا استشهدوا في هجمات مدينة غزة.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة استشهاد 6 أشخاص آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية بسبب الجوع وسوء التغذية، بينهم طفل.

وبهذا التقرير، يصل إجمالي ضحايا سوء التغذية في غزة إلى 382 شهيدًا، منهم 135 طفلًا.

كما تم تسجيل 104 حالة وفاة بسبب سوء التغذية، من بينهم 20 طفلاً، منذ الإعلان عن مؤشر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (إعلان المجاعة في غزة).

