الاتحاد الأوروبي: الدبلوماسية مع إيران مستمرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن أنور العنّوني، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، يوم الجمعة، في شرحه لاجتماع كايا كلاس، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، مع السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في الدوحة، أن التركيز الرئيسي للمحادثات انصب على السعي لإيجاد حل تفاوضي للقضية النووية الإيرانية.

وأضاف العنّوني أن الاجتماع ناقش أيضًا مسألة وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية الإيرانية، ووضع احتياطيات اليورانيوم عالي التخصيب لدى إيران.

وأضاف المتحدث باسم المفوضية الأوروبية: "أكد كلاس أن التزامات إيران بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي لا تزال قائمة، بالإضافة إلى مناقشة قضايا أخرى تؤثر على العلاقات مع إيران".

تابع العنوني حديثه بالإشارة إلى مسألة "إعادة فرض العقوبات"، قائلاً: "من البديهي أن بدء فترة الثلاثين يومًا لا يعني نهاية الدبلوماسية، بل على العكس، تُظهر جهود مسؤولي السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن الدبلوماسية لا تزال مستمرة وأن هذه النافذة لا تزال مفتوحة".

هذا على الرغم من أن إيران أكدت مرارًا وتكرارًا أن إجراء الاتحاد الأوروبي بتفعيل آلية الزناد غير قانوني، وأن الأوروبيين لا يملكون الشرعية لاستخدام هذه الآلية نظرًا لانتهاكهم التزاماتهم بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.

/انتهى/