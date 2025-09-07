عراقجي: وزارة الخارجية بصدد إعداد ملحق للسياسة الخارجية لكل منطقة حرة

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح الدكتور سيد عباس عراقجي، على هامش المؤتمر الوطني "إمكانات وفرص الاستثمار في المناطق الحرة والصناعة في إيران" وحضوره جناح منطقة أرس الحرة، قائلاً: "سيتم تصميم الملحق الذي سيتم تطويره وفقًا للخصائص والشروط الخاصة بكل منطقة حرة".

وأشار إلى أن هناك نائبًا في وزارة الخارجية يُدعى "نائب الدبلوماسية الاقتصادية" مهمته تمهيد الطريق للتغلب على العقوبات، وكذلك دعم المستثمرين والمنتجين في البلاد على الساحة الدولية.

وأضاف وزير الخارجية أيضًا: "تُعدّ أرس إحدى المناطق الحرة الاستراتيجية والمهمة في البلاد، ويجب إيلاء المزيد من الاهتمام لها".

عراقجي، مُطلعًا على الفرص الخاصة لهذه المنطقة وإمكانياتها، قال: "تتمتع منطقة أراس الحرة بمكانة مهمة نظرًا لحدودها مع أرمينيا وجمهورية أذربيجان وجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي".

ووفقًا للتقرير، فإن منطقة أراس الحرة، التي تمتد على مساحة 71,800 هكتار في مناطق جلفا، وإيري، وسيهرود، ونوردوز، وخدافرين، وغولي بيغلو، وتضم ثلاثة مكاتب جمركية، هي جلفا، ونوردوز، وخدافرين، تتمتع بإمكانيات جيدة للاستثمار المحلي والأجنبي، وتساهم في ازدهار اقتصاد المحافظة، وتُعتبر من أكثر المناطق الحرة الصناعية تطورًا في البلاد، وتتخذ خطوات نحو تطوير الصادرات والتجارة مع دول المنطقة. يعمل أكثر من 150 وحدة تصنيعية وصناعية في المنطقتين الصناعيتين (القسمين) التابعتين لهذه المنطقة، وتقع أكبر وحدة لإنتاج الدفيئات الزراعية في البلاد في منطقة أراس للتجارة الحرة والصناعة.

/انتهى/