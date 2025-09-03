جهانغیر: آلية الزناد هي أداة نفسية أكثر منها تهديدًا حقيقيًا

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال أصغر جهانغير،الناطق باسم السلطة القضائية، في مؤتمر صحفي اليوم: "إن العالم اليوم متعطش للعدالة ويشعر بالاشمئزاز من الظلم والاستبداد الذي خلقته الحركات العولمية والمتغطرسة والاستعمارية".

وتابع المتحدث باسم السلطة القضائية: "في عهد الدول الأوروبية الثلاث، أعضاء مجموعة 5+1، بادرت هذه الدول إلى تفعيل آلية الزناد ضد الشعب الإيراني في الأمم المتحدة، وهو أمر يتعارض مع المعايير الدولية بدون أي أساس قانوني. وبعد 7 سنوات من انسحاب الولايات المتحدة المارقة من الاتفاق النووي، عمدت أوروبا، بدلاً من تحمل مسؤوليتها، إلى تفعيل آلية الزناد، وهي أداة نفسية أكثر منها تهديدًا حقيقيًا لإيران، يسعى العدو من خلالها إلى استهداف روح أمتنا بالضجيج، لكن التجربة أثبتت أن الشعب الإيراني سيقاوم العقوبات والصعوبات بعزم".

وفي حديثه لوسائل الإعلام، قال: "في هذه الحرب النفسية التي يحاول العدو شنها، يجب علينا جميعًا أن نتحلى بالذكاء الإعلامي في ظل هذه اللعبة التي يمارسها العدو، وألا نسمح لأحد باتباع نهج يتعارض مع الوحدة الوطنية".

/انتهى/